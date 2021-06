Torino, tentano di introdursi in una scuola per rubare ciliegie: denunciati

Giovedì sera, un poliziotto libero dal servizio ha sorpreso due persone accedere nel cortile dell’istituto scolastico “Costantino Nigra”, in via Montano a Torino. L’agente è intervenuto subito riuscendo a fermare uno dei due. Successivamente i colleghi della Squadra Volante hanno fermato anche il complice: si tratta di due romeni di 39 e 30 anni, denunciati per violazione di domicilio.

Il custode della scuola ha poi raccontato agli agenti di aver notato negli ultimi giorni la presenza di alcune persone che cercavano di accedere al tetto dello stabile per poter raccogliere le ciliegie dai grandi alberi ubicati tra il cancello della scuola e la struttura scolastica.