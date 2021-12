Torino, tenta il colpo di Natale in un magazzino: ladro dietro le sbarre

Tenta il colpo di Natale, ma finisce dietro le sbarre. Nella notte di sabato, allertati da un vigilante, una pattuglia della Squadra Volanti ha raggiunto uno stabile in zona Barriera Milano di Torino. Nel magazzino gli agenti hanno trovato un trentenne romeno con precedenti, nascosto all’interno di un mobile coperto da un telo. Dalle immagini della videosorveglianza è emerso come il trentenne, dopo aver frugato tra i vari oggetti presenti nel magazzino, avesse scelto una borsa contenente una tenda da campeggio, sistemandola all’esterno della struttura, pronta per essere portata via. E’ stato arrestato per tentato furto.