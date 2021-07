Torino. Tenta furto di notte in negozio: passante lo vede e lo segnala, arrestato

Aveva preparato nei minimi dettagli il furto da compiere in un negozio di Torino, in corso Regio Parco: arrivato lì alle cinque del mattino, ha iniziato a scassinare l’ingresso del locale con un grosso cacciavite ed una chiave svita bulloni. Purtroppo per lui, però, è stato visto da un passante che stava andando a lavoro: avvisata la Polizia, il ladro è stato fermato ed arrestato.

E’ accaduto lo scorso lunedì: protagonista un cittadino italiano di 43 anni, ben noto alle forze di Polizia in quanto ha al suo attivo ben 45 precedenti di polizia per reati, soprattutto, contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. Il malvivente era inoltre sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e da un avviso orale del Questore di Torino.