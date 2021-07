Torino, tenta di rubare un monopattino con un tombino ma fa troppo rumore e finisce in manette

Venerdì sera gli agenti del commissariato San Paolo di Torino erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando, improvvisamente, hanno sentito forti rumori metallici provenire da un marciapiede in via Baretti.

Un uomo, con un tombino di ferro tra le mani, stava colpendo ripetutamente la catena di un monopattino elettrico assicurato alla ringhiera con un lucchetto a combinazione numerica. Alla vista degli agenti si è subito nascosto dietro una moto in sosta. Per lui, un marocchino di 38 anni con precedenti specifici e diversi alias, sono scattate le manette per tentato furto aggravato.

