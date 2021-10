Torino, tenta di rubare capi firmati: arrestata

Era entrata nei camerini portando con sé due capi firmati per poi uscirne senza: la donna, una trentunenne di nazionalità marocchina, con al suo attivo una sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio nonché alcune condanne penali, aveva occultato i capi all’interno di un borsone, staccando le placche antitaccheggio.

Fermata una volta oltrepassate le casse, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che l’hanno perquisita. Trovati in suo possesso, oltre i capi oggetto del tentato furto, altri 2, rubati nella stessa giornata da un negozio di via Roma. Complessivamente il valore della refurtiva ammonta ad oltre 400 €. Risultava anche colpita dal foglio di via obbligatorio dal Comune di Torino emesso dalla Questura lo scorso dicembre; nonché da un divieto di dimora nel Comune di Torino emesso qualche mese prima dal locale Tribunale. La donna è stata arrestata per tentato furto aggravato e denunciata per furto in trascorsa flagranza.