Torino, tenta di introdursi in edificio del centro città: arrestato

Ha tentato di introdursi in un edificio di via dell’Arsenale, a Torino: notato dagli agenti di Polizia intervenuti, ha tentato la fuga senza successo.

E’ accaduto lo scorso mercoledì sera: l’uomo, 33enne russo, si è introdotto in un locale posto di fronte alla Banca d’Italia. La sua presenza è stata notata dai residenti, che hanno chiamato in massa al 112: una pattuglia del Commissariato Centro è intervenuta quindi sul luogo, fermando il giovane che tentava di scappare dalla finestra dell’edificio. All’interno del suo zaino aveva una tenaglia: il 33enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, risulta anche sottoposto all’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria. E’ stato arrestato per tentato furto aggravato.