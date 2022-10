Torino, taxi abusivo nella zona della movida: sequestro e multa da 600 euro

Esercitava un servizio di taxi, ma era privo del certificato di abilitazione professionale necessario per trasportare persone. Si tratta dell’ennesima attività abusiva che la polizia locale di Torino sta cercando di contrastare con una serie di servizi mirati in borghese, soprattutto in prossimità delle zone della movida, dove spesso i ragazzi ricorrono a questo tipo di trasporto per tornare a casa a tarda notte.

Gli agenti della Reparto Sicurezza Stradale Integrata e del Comando Territoriale VIII, appostati davanti ai locali notturni di San Salvario, avevano notato l’auto in largo Marconi mentre caricava a bordo un cliente. I ‘civich’ hanno seguito e poi fermato il veicolo in via Stampini. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo stava effettuando un servizio di noleggio con conducente abusivo, pubblicizzato anche con una locandina all’interno di alcuni locali notturni.

E’ stato quindi sanzionato per un totale di quasi 600 euro, mentre il taxi abusivo è stato sottoposto a fermo amministrativo e la carta di circolazione ritirata.