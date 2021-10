Mattinata di sciopero e proteste per i tassisti di Torino: in circa trecento hanno manifestato per le strade della città, in un corteo partito da piazza Vittorio e che ha attraversato via Po.

Diverse le richieste del gruppo, come quella di “rivendicare il diritto al lavoro, con licenze anche per i non tassisti” e quella di una “maggiore regolamentazione, con norme l’abusivismo”. Qualche disagio per i cittadini e per il traffico di mezzi pubblici e auto.