Torino, sul bus senza mascherina: 19enne aggredisce il personale GTT

Senza mascherina sull’autobus, aggredisce il personale GTT. E’ successo martedì pomeriggio, poco prima delle 19:00, sulla linea 10, in via Chiesa della Salute. Denunciato un 19enne italiano per minacce a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

IL FATTO

Quando il personale GTT a bordo lo hanno invitato a indossare la mascherina, il giovane, un 19enne italiano, ha minacciato uno degli operatori e colpito a pugni il mezzo. Vista la situazione, l’autista è stato costretto a fermare il bus ed è nata una colluttazione. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato San Donato che hanno anche sanzionato il 19enne, trovato in possesso di una dose di hashish.