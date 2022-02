Torino, studenti in piazza: “Di scuola-lavoro non si può morire”. Uova contro forze dell’ordine [VIDEO]

Gli studenti tornano in piazza: nuova manifestazione questa mattina a Torino per protestare contro le cariche della polizia di settimana scorsa e soprattutto per Lorenzo Parelli, il 18enne morto durante l’alternanza scuola-lavoro.

LA PROTESTA

I ragazzi si sono riuniti in piazza XVIII Dicembre, dalla quale è partito un corteo. “Di scuola e di lavoro non si può morire”, “se non mi uccide il lavoro, lo fa la Polizia”, recitano alcuni degli striscioni e dei cartelli presenti. Diversi gli istituti in protesta, dal Gioberti al primo Liceo artistico.

LE VOCI DAL CORTEO

“Siamo qui per chiedere sicurezza, la nostra è una risposta alla morte di Lorenzo e a tutte le morti sul lavoro”, racconta Alessandro. “L’alternanza scuola lavoro è il terreno per preparare la sottomissione dei lavoratori, non ha nessuna valenza didattica o pedagogica”, dice Giulia, segretaria provinciale del Cub scuola, una delle voci dal corteo.

UOVA CONTRO FORZE DELL’ORDINE AL MIUR

La protesta continua: gli studenti si sono prima scagliati contro l’Unione Industriale con un lancio di uova e vernice e l’affissione di immagini di politici coperti da mani insanguinate. La protesta si è spostata quindi al Miur, Ministero dell’Istruzione di Torino, dove sono presenti anche le forze dell’ordine, altrettanto prese di mira con un nuovo lancio di uova.

MANIFESTAZIONE TERMINATA AL CAMPUS EINAUDI

Il corteo di protesta è arrivato infine al Campus Einaudi dopo essere passata per il liceo Gioberti occupato da giorni dagli studenti. Manifestazione che si è conclusa senza tensioni.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco