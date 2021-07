Torino, strappa due collane d’oro a un 18enne e scappa: minorenne in manette

Un arresto per tentata rapina a Torino: in manette un 17enne, responsabile di un episodio avvenuto in un locale di corso Moncalieri lo scorso sabato notte.

Il minorenne ha infatti strappato due collane d’oro dal collo di un altro ragazzo, 18enne, e si è dato alla fuga. La vittima, accortasi della rapina, ha rincorso il ladro inizialmente fermandolo: dopo una breve colluttazione, però, non è riuscito a trattenerlo. Alcuni testimoni, intanto, sono riusciti a chiamare il 112 facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri, che ha fermato ed arrestato il 17enne, ora sottoposto agli arresti domiciliari. Le due collane non sono state ritrovate, mentre la vittima è stata portata in ospedale per un’escoriazione al collo (prognosi di quattro giorni).