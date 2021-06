Torino. “Stanno dando una festa”, invece c’era un furto in atto: preso 56enne

Hanno avvisato la Polizia intorno alle 3 di notte, lamentandosi del trambusto causato da quella che sembrava solo una “festa in appartamento”. Giunti sul posto, invece, gli agenti hanno fatto la scoperta: c’era un furto in atto. Arrestato il ladro, un 56enne italiano pluripregiudicato.

E’ accaduto in uno stabile di via Accademia Albertina. Il portone di ingresso dello stabile era aperto, con la porta socchiusa e si sentivano, provenire dall’interno, forti rumori metallici. Gli operatori entrando hanno visto l’uomo che stava forzando la porta d’ingresso della scala condominiale.

Alla vista degli agenti si è fermato ed ha provato prima ad occultare il cacciavite mettendolo nella tasca posteriore dei pantaloni. Tutto inutile: l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di una sacca contenente un piede di porco di 50 cm, due cesoie in ferro di 60 cm, 2 tronchesine, 1 cacciavite di grosse dimensioni ed un paio di guanti. Arrestato per tentato furto.