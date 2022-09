“Torino Spiritualità“ compie diciotto anni nel segno della pelle

La Pelle: scudo, barriera, terra di confine tra il dentro e il fuori, frontiera estrema tra noi e il mondo dove la vita ci incontra. A questa sfaccettata e complessa realtà è dedicata la 18esima edizione di “Torino Spiritualità”, l’ormai storico festival in programma dal 29 settembre al 2 ottobre in luoghi di incontro e culto, spazi museali, della cultura e dello spettacolo del capoluogo piemontese. Nel confronto di coscienze, l’incrocio di fedi, culture e religioni, “Torino Spiritualità” torna a innescare una riflessione sul significato del nostro tempo e del nostro essere. Ed ecco allora, partendo dalla riflessione sulla nostra pelle quale indice di chi siamo e dove terminiamo, soglia e luogo del contatto con gli altri e con la realtà, che ragionano scrittori, filosofi, protagonisti delle arti e del pensiero contemporaneo del calibro di Orhan Pamuk, Fabrizio Gifuni, Luciana Littizzetto, Oliviero Toscani, Cecilia Strada, Gherardo Colombo, Giorgio Vallortigara, Frank Westerman e tanti altri.

La manifestazione si inaugura giovedì 29 settembre alle ore 18.30 con l’incontro “Il pensiero bianco”, presso la chiesa di San Filippo Neri, dove Lilian Thuram, ex calciatore e attivista contro il razzismo e Alex Zanotelli, sacerdote missionario, discuteranno sul tema delle ideologie e dei linguaggi che proprio sulla pelle, sul suo colore, fondano principi di discriminazione, di indifferenza e di prevaricazione permeati di razzismo. A muovere il loro dialogo, una domanda urgente: non è tempo di cancellare la linea del colore e riconoscerci infine per quello che siamo, semplicemente esseri umani? Appuntamento speciale è poi l’incontro con Orhan Pamuk, Premio Nobel per la letteratura, che in conversazione con Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, racconta “Le notti della peste”, nuovo romanzo edito da Einaudi.

Questi e altri numerosi appuntamenti arricchiscono il programma di “Torino Spiritualità”, che prevede come anteprima, nel fine settimana che precede l’evento, due affascinanti giornate dedicate alle camminate spirituali di “Torino Spiritualità” con “La natura in punta di piedi: due itinerari per camminare con passo leggero sulla superficie della terra”. Sabato 24 settembre il sacerdote e scrittore Paolo Scquizzato e le letture di Daniela Falconi accompagnano “Camminare è la gioia”. Ricordando Thich Nhat Hanh, un itinerario immersi nella biodiversità della Riserva naturale di Fondotoce, in collaborazione con il festival LetterAltura di Verbania. Domenica 25 settembre gli stessi Paolo Scquizzato e Daniela Falconi, questa volta a Ostana (Cuneo) conducono “Donne per la Terra“. Come il femminile ascolta l’ambiente, una camminata tra sentieri e borgate per avvicinarsi alla madre ferita che ci ospita e nutre, ascoltando le parole e i testi di alcune donne (info: www.torinospiritualita.org).