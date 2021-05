I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti in più zone della città per i problemi causati dal forte vento che ha imperversato, con raffiche fino a quasi 65 chilometri orari, sul capoluogo per tutta la giornata. Numerose le richieste per alberi e pali delle linee telefoniche “pericolanti”.

PIU’ DI 50 GLI INTERVENTI

Più di 50, complessivamente, gli interventi effettuati fino ad ora dai pompieri dei vari distaccamenti torinesi