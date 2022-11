Torino, spari in via Artom: gambizzato un giovane di 17 anni

Paura, oggi, in via Artom, nel quartiere Mirafiori Sud a Torino. Nel tardo pomeriggio di oggi un giovane di 17 anni è stato infatti ferito ad una gamba da un colpo da arma da fuoco.

GIOVANE FERITO IN OSPEDALE, INDAGA LA POLIZIA

La vittima è stata trasportata in ospedale dopo l’intervento dei sanitari del 118 accorsi sul posto. Sul posto è giunta la polizia che sta provando a far luce sulla vicenda.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato ferito dopo un diverbio con un gruppo di persone che l’avrebbero minacciato. Sarebbero quattro i colpi esplosi: uno solo di questi è andato a segno, ferendo il giovane ad un polpaccio.