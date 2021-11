Torino, spari contro bus in corso Rosselli: panico tra passeggeri ma nessun ferito

Spari contro un bus Gtt carico di passeggeri in seguito ad una lite tra il conducente e un automobilista.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 8, in corso Rosselli a Torino: stando alle prime ricostruzioni, il bus Gtt della linea 64 era in servizio quando, all’altezza di piazza Marmolada, non sarebbe riuscito a passare per un’auto parcheggiata in doppia fila. Il conducente del bus avrebbe suonato e questo avrebbe dato vita ad una lite con il proprietario dell’auto. Quando il bus è partito si è sentito un forte colpo verso il vetro destro del bus che è andato in frantumi, e ciò ha fatto subito supporre a un colpo di arma da fuoco.

Non è ancora chiaro cosa abbia colpito il bus, i carabinieri controlleranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto.