Torino, sparatoria in via Chambery all’alba: un ferito

Far west, all’alba, a Torino. E’ successo in via Chambery, nel quartiere Pozzo Strada: da quanto si apprende, da un veicolo di colore scuro, che ha sbarrato la strada a una Fiat Punto su cui erano bordo tre persone, sono stati esplosi diversi colpo d’arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto il bagagliaio della Punto.

SPARATORIA A TORINO: UN FERITO

Non solo, una delle tre persone che viaggiavano sulla Punto è stata picchiata e successivamente trasportata in ospedale. Gli aggressori, poi, sono fuggiti. Probabilmente, tutto è nato da una lite. Sul caso stanno indagando i carabinieri che contano di raccogliere elementi importanti dalle telecamere di videosorveglianza della zona per stabilire cosa sia esattamente successo.

