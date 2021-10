Torino. Spara e ferisce gravemente uomo, Polizia ferma 23enne albanese

Sparò e ferì gravemente un albanese di 48 anni, di nome UBA Rexhep. Quest’ultimo fu colpito alla schiena da due proiettili ed è oggi ricoverato all’ospedale Molinette, in pericolo di vita.

FERMATO 23ENNE ALBANESE

La Polizia di Stato ha fermato un uomo, indiziato di delitto, per i fatti accaduti lo scorso 5 ottobre in via Saorgio, angolo corso Venezia, a Torino: si tratta di un 23enne, anch’egli albanese.

SI E’ PRESENTATO DAL LEGALE DI FIDUCIA

Il giovane era stato da subito identificato dopo la ricostruzione della Polizia, ma è stato ritrovato soltanto questa mattina, quando si è presentato presso lo studio del proprio legale di fiducia. Qui è stato preso in consegna dagli investigatori, che hanno eseguito il provvedimento restrittivo, Ancora in corso le ricerche dell’arma utilizzata, una pistola a tamburo di piccolo calibro.