Torino, spaccio lungo il fiume: un arresto

Continua la lotta allo spaccio di droga a Torino da parte delle forze dell’ordine. Venerdì sera, intorno alle 21:30, mentre gli agenti del commissariato Centro controllavano un gruppo di persone a Lungo Dora Savona, un uomo si è allontanato in sella a una bicicletta verso via Cigna. Giunto all’incrocio tra Lungo Dora Napoli e via Mondovì, ha abbandonato la bici e si è diretto verso la riva del fiume.

Lì si è disfatto di quattro panetti per poi nascondersi tra i cespugli. Raggiunto dagli agenti, è stato arrestato: si tratta di un marocchino di 42 anni, che aveva addosso anche 215 euro (sequestrati). I poliziotti hanno poi recuperato anche i quattro panetti che contenevano 400 grammi di hashish.