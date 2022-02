Torino, spaccio in via Nizza: pusher spezza un dito a un poliziotto, 4 arresti

Spaccio e microcriminalità nel quartiere San Salvario di Torino. Tanti gli esposti dei residenti: l’illegalità dilaga, a discapito della vivibilità. Dalla polizia arriva, però, un segnale forte. Lunedì scorso gli agenti dell’Ufficio Investigativo e Polizia Giudiziaria esterna del Commissariato Barriera Nizza diretto dal Vice Questore Raffaella Fontana ha arrestato quattro extracomunitari. Si trovavano sotto i portici di via Nizza e sono stati sorpresi mentre ‘interagivano’ con altre persone, tra via Nizza e via San Pio V. Quindi, sono scattati i controlli, con tanto di unità cinofila.

Il gruppo si è dato subito alla fuga, e uno di loro, un 28enne di origine maliane, ormai braccato, ha aggredito i poliziotti rompendo un dito a un agente. Nel suo zaino, oltre alla somma di 410 euro, era presente una felpa rubata, con ancora attaccata la placca antitaccheggio.

Gli altri, un suo connazionale di 30 anni, un senegalese di 29 e un gambiano di 26, tutti irregolari sul territorio nazionale, sono stati trovati tutti in possesso di decine di “palline” contenenti cocaina ed eroina, pronte allo smercio, di cui hanno tentato, invano, di disfarsi durante l’operazione.

I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il maliano di 28 anni, protagonista della violenta aggressione ai poliziotti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e violazione della Legge sugli stupefacenti.

I quattro arresti si inseriscono all’interno del progetto di controlli straordinari del territorio “rafforzati” disposti dal Questore, con l’obiettivo di rendere più incisivi i frequenti controlli della zona dei portici, che rendono quell’area particolarmente sensibile anche per coloro che transitano vicino alla stazione.