Torino, spaccio in via Boston: scatta una nuova protesta

Ieri sera alcuni residenti e attivisti di Torino Tricolore hanno effettuato un sopralluogo, a seguito delle innumerevoli segnalazioni di fenomeni di spaccio, nell’area compresa tra Via Boston, il giardino Salvador Luria e la Parrocchia Natale del Signore.

“Gli abitanti del quartiere ed il parroco ci hanno contattato per avvisarci che la presenza di pusher è in costante ascesa – commenta Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore – e, inoltre, c’è il fondato sospetto che non si tratti di comuni droghe leggere.”

“Siamo vicino a giardini pubblici e ad una scuola d’infanzia – continua Rossino – ed è vergognoso che al tramonto l’area si popoli di individui liberi di spacciare crack e chissà cos’altro. I residenti sono, giustamente, preoccupati e temono che la situazione possa soltanto peggiorare.”

“Ieri durante il sopralluogo abbiamo incontrato diversi spacciatori, che stazionavano ai giardini e che, grazie alla nostra presenza, si sono allontanati velocemente – ha concluso Rossino -. Ma dovrebbero essere le istituzioni e le forze dell’ordine a occuparsi di rendere sicuri i quartieri, non i cittadini esasperati.”