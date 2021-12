Torino, spaccio di sostanze stupefacenti: due pusher in manette [FOTO e VIDEO]

Controlli anti-droga della Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano, a Torino: gli agenti hanno arrestato due pusher nigeriani, di 27 e 33 anni, responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

IN CASA OVULI DI COCAINA E CRACK

Il primo, il più giovane dei due, è stato fermato inizialmente per un controllo in piazza Ghirlandaio. I poliziotti lo seguivano infatti da giorni per i suoi movimenti sospetti, che hanno trovato poi conferma nel corso della perquisizione domiciliare: in casa vi erano, infatti, numerosi ovuli contenenti cocaina e crack, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi e 2000 euro in contanti. All’interno dell’alloggio, gli agenti hanno trovato quindi anche il 33enne che verrà altrettanto arrestato per spaccio.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE DI POLIZIA