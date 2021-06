Torino. Spaccio di droga nel quartiere Centro, arrestati due pusher [FOTO]

Gli agenti di Polizia del Commissariato Centro hanno arrestato due pusher di origine africana a Torino, colti sul fatto lo scorso martedì in corso Giulio Cesare.

I poliziotti hanno notato i due mentre si appartavano con una terza persona. Dopo una serie di saluti e convenevoli, è avvenuto lo scambio tra denaro e sostanza stupefacente. Pochi istanti e i tre si sono divisi: il pusher, cittadino senegalese di 47 anni, ha raggiunto allora un altro individuo, cittadino maliano di 35 anni e, dopo averlo salutato, gli ha passato le banconote appena ricevute per la cessione dello stupefacente.

Entrambi vengono fermati dagli operatori e controllati. Nel perquisire il 47enne vengono rinvenuti 13 involucri di cocaina, 9 ovuli di eroina ed un fazzoletto di carta contenente 5 dosi di crack sfuso. Inoltre, nella tasca del giubbotto, l’uomo aveva occultato 6 telefoni cellullari e 115 euro in contanti. Altro denaro contante era invece nel portafoglio del maliano, 220 euro, provento dell’attività di spaccio. Entrambi irregolari sul territorio nazionale, inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il paese e con precedenti specifici, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre, il senegalese è stato deferito per ricettazione.