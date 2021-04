Torino, spaccio di droga: 3 arresti e una denuncia [FOTO]

Quattro persone arrestate e una denunciata, questo è il risultato di un controllo di polizia effettuato per strada mercoledì sera dagli agenti del Commissariato Barriera Milano nelle strade del quartiere.

E’ successo mercoledì, intorno alle 21: un uomo, 23enne senegalese, stava percorrendo corso Vercelli in bicicletta quando, alla vista dei poliziotti, ha accelerato l’andatura con fare sospetto. Fermato, è stato trovato in possesso di 420 euro e di un cellulare dal quale è emersa una richiesta di acquisto di sostanze stupefacenti. Dalla successiva perquisizione in casa, nella quale vi erano 4 persone, gli agenti hanno recuperato dosi dello stesso stupefacente: circa una cinquantina di involucri. Sequestrati anche 1400 euro e materiale per il confezionamento delle dosi. Alla luce dei fatti, oltre al 23enne, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti 3 suoi connazionali, mentre la persona è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.