Torino, spacciatore preso in corso Giulio Cesare: il suo arresto diventa ‘uno show’

Ieri pomeriggio, dopo le 19:00, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno deciso di sottoporre a controllare uno straniero che stava percorrendo corso Giulio Cesare e che, alla vista degli agenti, ha improvvisamente cambiato direzione di marcia.

L’uomo, un senegalese di 25 anni, è stato trovato in possesso di un ovulo di eroina del peso di 27 grammi. Prima ha tentato di disfarsene gettandolo a terra, poi ha opposto resistenza facendo cadere la radio portatile in dotazione e lo spray urticante.

Nel frattempo alcuni curiosi si sono avvicinati, riprendendo l’intervento. La presenza di spettatori ha caricato lo spacciatore che ha iniziato a minacciare gli agenti e poi a urlare che la droga gli era stata messa addosso proprio dagli uomini in divisa.

Lo spacciatore è finito in manette non solo per il possesso della sostanza stupefacente, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e per le false generalità fornite.