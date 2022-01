Torino, sospesi 11 vigili urbani: non si sono vaccinati contro il Covid

Sono 11 i vigili urbani della Polizia municipale di Torino sospesi dal servizio perché non vaccinati contro il Covid. Attesa la documentazione relativa ad altri quattro.

A comunicarlo è la vicesindaca e assessora Michela Favaro, intervenuta in mattinata durante una Commissione di approfondimento riguardo alla mozione del consigliere di Fdi, Enzo Liardo, che ha chiesto la ricollocazione di tali lavoratori in altri servizi.

“Nella linea che sta adottando il Governo questa strada non sembra percorribile, soprattutto se guardiamo all’imminente obbligo per gli over 50”, ha detto la vicesindaca parlando di tale proposta.