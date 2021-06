Torino. Sorpreso a rubare in supermercato, aggredisce vigilantes: arrestato

Ha tentato di rubare oggetti in un supermercato di via Madama Cristina, a Torino. Poi, una volta scoperto, ha aggredito verbalmente e fisicamente il vigilantes intervenuto.

IL TENTATO FURTO

E’ accaduto domenica sera. Il ragazzo, in compagnia di alcuni amici, ha fatto ingresso nel locale: ha prelevato una confezione di sushi e diversi oggetti per la cura della persona occultandoli sotto la maglietta. La scena è stata notata dall’addetto alla vigilanza che, una volta visto il giovane oltrepassare le casse automatiche senza pagare, gli ha chiesto spiegazioni.

UBRIACO, AGGREDISCE AGENTE

Quest’ultimo, probabilmente ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo il vigilantes prima verbalmente e poi anche fisicamente. Ha preso i suoi occhiali da vista ed ha provato a romperli, poi ha prelevato un barattolo in vetro da uno scaffale ed ha minacciato di spaccarglielo in testa. L’aggressione è proseguita con un pugno sull’arcata sopraccigliare ed un calcio nello stomaco dell’agente.

ARRESTATO

Inutile l’intervento degli amici che hanno tentato invano di riportarlo alla calma. Il ragazzo, un 26enne italiano con diversi precedenti di polizia e con a carico un Avviso Orale del Questore, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per il reato di rapina. Inoltre, è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per Oltraggio a Pubblico Ufficiale poiché durante tutte le fasi di identificazione e controllo ha insultato gli agenti ed il personale sanitario intervenuto.