Torino s’illumina per Natale: dall’accensione dell’albero al Calendario dell’Avvento [FOTO E VIDEO]

“Torino si prepara per le feste natalizie. Le occasioni per torinesi e turisti di vivere l’atmosfera delle festività saranno tantissime anche durante questo periodo, e diffuse in tutta la città – ha scritto su Facebook il sindaco Stefano Lo Russo -. Oggi è stata una serata di inaugurazioni: il presepe di Emanuele Luzzati nella nuova cornice di piazza Don Pollarolo, l’accensione dell’albero di Natale in piazzetta Reale, l’apertura della finestrella del Calendario dell’Avvento e, infine, la nuova illuminazione a led sulla facciata di Palazzo Civico, creata dall’artista Luca Bigazzi. In vista del Natale, la nostra città si veste a festa: vogliamo celebrare insieme questo momento carico di significato, simbolo di speranza, rinascita e ripartenza per tutte e tutti”.

*(foto dal profilo Facebook del sindaco Lo Russo)

IL VIDEO (di Antonino Di Marco):