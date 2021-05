Torino, si masturba in auto vicino a un’area giochi per bambini: arrestato

Sorpreso a masturbarsi in auto nel parcheggio D’Azeglio Galilei di Torino: arrestato un italiano di 47 anni. E’ successo lunedì pomeriggio: l’uomo, dopo aver regolarmente pagato per la sosta, è stato beccato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza mentre compiva atti di autoerotismo, tra l’altro nelle immediate vicinanze di uno spazio verde con un’area giochi per bambini.

Il 47enne, che ha dei precedenti specifici per analoghi episodi, è stato ammanettato per atti osceni in luogo pubblico, commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, con il pericolo concreto che essi vi assistessero. Inoltre, essendo stato trovato in possesso, durante la perquisizione dell’auto, di una dose di cocaina, che si stava apprestando a consumare, è stato anche sanzionato. Gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida.