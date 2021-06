Torino, si “lancia” sulle vetture in transito per truffare automobilisti e chiedere risarcimento: fermato

Si appostava sotto i porticati, spesso nei pressi di via Bonafous a Torino, e attendeva il passaggio delle vetture per “lanciarsi” contro di esse e fingere un infortunio causato dall’incidente. L’obiettivo era arrivare a truffare gli ignari automobilisti con richieste di denaro come “risarcimento”.

L’ultimo episodio in ordine di tempo negli scorsi giorni, quando un automobilista sente un colpo provenire dalla parte posteriore del veicolo. L’uomo accosta nel tentativo di comprendere quanto successo e gli si avvicina immediatamente il soggetto, 44enne italiano. La conversazione tra i due durerà il tempo di poche battute: la vista della pattuglia del commissariato Dora Vanchiglia, chiamata da una cittadina in precedenza, mette in fuga il malvivente, fermato in seguito dagli agenti.