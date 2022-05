Torino si ferma per il film di Scamarcio: Lancia e Audi gareggiano in pre-collina

Lancia Beta Montecarlo, Fiat 131, la prima 500 e molte altre auto d’epoca in corso Moncalieri, per una pre-collina che è sempre più un set cinematografico in quanto prossima location di Fast & Furious. Ieri, intanto, sono iniziati i ciak per il film 2 Win, pellicola che vede Riccardo Scamarcio come attore protagonista. In corso Moncalieri, tra corso Fiume e corso Lanza, per una giornata le lancette sono tornate indietro di quasi quarant’anni, a quel 1983 quando la Lancia 037 aveva sfidato l’Audi Quattro nel campionato del mondo di rally.

Una sfida Italia-Germania sulle quattro ruote, che aveva visto la Lancia trionfare nel mondiale costruttori mentre il titolo piloti era stato vinto da Hannu Mikkola, alla guida dell’Audi Quattro. In 2 Win Scamarcio veste i panni di Cesare Fiorio, il team manager Lancia, mentre Daniel Bruhl – già interprete di Niki Lauda in Rush – è Roland Gumpert, team manager Audi; Volker Bruch è Walter Röhrl, pilota del team Lancia, mentre Katie Clarkson–Hill è Jane McCoy. Regista del film è Stefano Mordini, che l’anno scorso ha diretto La scuola cattolica.

Ma 2 Win non verrà girato solo in pre-collina, perché la troupe si sposterà anche a Mirafiori, Lingotto e Madonna del Pilone, oltre al centro e al Valentino. Oggi, la produzione sarà in corso Settembrini, dalle 7 alle 18, poi girerà le scene il 24 e 25 maggio in viale Maestri del Lavoro vicino a corso Unità d’Italia, e il 30 e 31 maggio in corso Agnelli. Il 25 e 26 maggio ciak in via Metastasio, nei pressi di largo Casale. Il 25 maggio tappa al Valentino in viale Virgilio, e lo stesso giorno sul ponte Umberto I.