Torino si candida ufficialmente per ospitare l’Eurovision Song Contest 2022

Torino si candida ufficialmente ad ospitare l’Eurovision Song Contest 2022. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino, che ieri ha firmato la lettera di candidatura.

“Stiamo parlando dell’evento non sportivo più seguito al mondo, con centinaia di milioni di spettatori, visibilità mondiale della nostra Torino e indiscutibili ricadute economiche – ha scritto la prima cittadina su Facebook -. Ci candidiamo perché la nostra Città ha tutte le carte in regola e riteniamo sia la migliore opzione in campo su cui far ricadere la scelta. Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre”.

“Saremo già un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali che abbiamo portato qui in questi anni. – ha aggiunto Appendino – Non solo. Anche grazie a questi eventi Torino è recentemente diventata hub Ryanair, garantendo ancora più collegamenti aerei tra Torino e il resto del mondo. Siamo pronti e siamo determinati. Come sempre, ce la metteremo tutta per portare a Torino l’Eurovision e lasciare ai cittadini anche questa eredità”.