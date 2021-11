Torino, ‘shopping gratis’ nei negozi del centro: due ladre nei guai

Giovedì pomeriggio, i poliziotti sono intervenuti in un centro commerciale di via Lagrange, a seguito di un furto perpetrato da una 38enne. La donna, di nazionalità iraniana, si era impossessata di una borsetta del valore di 375 euro: dopo aver rimosso l’antitaccheggio, l’aveva nascosta in una borsa della spesa. E’ stata arrestato.

Venerdì, invece, una giovane libanese di 18 anni è stata denunciata in stato di libertà dopo che all’interno del suo zaino sono stati trovati quattro capi di abbigliamento prelevati da un negozio di via Roma. La giovane era stata vista entrare nei camerini più volte con diversi abiti per poi uscirne sempre priva.