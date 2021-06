Caos in piazza Statuto, a Torino, nella mattinata di oggi, dove un uomo è stato fermato per aver aggredito i poliziotti e per aver tentato di rubare una pistola in loro possesso.

Gli agenti sono intervenuti con una volante dopo la segnalazione di una persona molesta. L’uomo, di origini centroafricane, li ha quindi aggrediti provocando contusioni a due di questi, tentando anche di sottrarre loro un’arma.