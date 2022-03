Torino, scoppia la protesta dei lavoratori Gado davanti al McDonald’s [VIDEO]

Scoppia la protesta dei lavoratori della Gado srl fuori al McDonald’s di piazza Castello, a Torino. Oggi alcuni dipendenti della ditta che si occupa della pulizia delle catene di fast food hanno manifestato con cori, bandiere e cartelli. “Noi vogliamo i nostri diritti, il posto di lavoro non si tocca” hanno detto.

“Da anni, i lavoratori Gado lavorano 30 giorni su 30 per poco più di 1000 euro al mese – si legge sul sito del sindacato Si Cobas -. Per combattere questo sfruttamento, i lavoratori si sono organizzati sindacalmente ma l’azienda ha risposto riducendo loro l’orario di lavoro quasi dimezzando il loro salario. I lavoratori Gado chiedono la corretta applicazione del contratto nazionale Ccnl Multiservizi, 8 ore di lavoro per 5 giorni a settimana, ticket mensa di 5,29 euro giornalieri e la libertà sindacale con la fine di ogni discriminazione”.

