Ennesimo incidente mortale a Torino. A perdere la vita un centauro di 22anni in seguito allo scontro con un’auto all’altezza di un cavalcavia in via Reiss Romoli.

Trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco, il ragazzo è morto nella notte. La polizia municipale sta provando a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.