Torino, scontro auto-moto in corso Casale: due feriti, uno è grave [LE FOTO]

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, in corso Casale, a Torino. Da quanto si apprende, lo scontro tra un’auto, una Fiat 500, e una moto ha causato il ferimento di due persone, soccorse dai medici del 118 e trasportate in ospedale. Un centauro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto diverse auto della polizia municipale, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.