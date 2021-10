Torino, scippa un’anziana e va a mangiare al fast food con la sua carta bancomat

Ha scippato un’anziana signora in corso Regina, a Torino, probabilmente con una complice. Dopo il furto, poi, è andata a mangiare in un fast food di via Livorno: qui è stata rintracciata e fermata per l’episodio precedente.

Nei guai una minorenne: ad “incastrarla” una notifica che avvisava dell’utilizzo della carta bancomat, arrivata sul telefono della vittima del furto. Un sms che ha permesso agli agenti di Polizia intervenuti di recarsi presso il locale, trovando la giovane corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima. Un ulteriore conferma è arrivata poi dagli scontrini sul tavolo dove la donna stava mangiando in quel momento, ricevute di pagamento effettuate con la carta rubata all’anziana. Per la minorenne è scattata una denuncia.