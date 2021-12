Lo ha aggredito alle spalle. Riuscendo a rubargli il portafogli con 4mila euro all’interno. Lo scippo è avvenuto in via Garibaldi, centro di Torino. Vittima un 65enne, che stava salendo sul suo furgone.

Il malvivente, un 30enne algerino, però, non ha fatto i conti con il figlio della vittima che l’ha inseguito e fermato in via Palazzo di Città. Il trentenne è stato poi arrestato dai carabinieri.