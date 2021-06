Torino, scippa catenina d’oro ad un giovane in centro: denunciato minorenne

Attimi di caos nel pomeriggio di mercoledì a Torino, in Piazza Valdo Fusi, nei pressi della Camera di Commercio, dove un minorenne di nazionalità marocchina ha rapinato un passante, altrettanto giovane.

LO SCIPPO

E’ accaduto in pieno centro: il gruppo del quale faceva parte il malvivente si è inizialmente avvicinato ad una comitiva di amici che passava in zona, offrendogli del fumo. Infastiditi dall’insistenza di quell’offerta, i giovani si sono allontanati, ma sono stati seguiti da due ragazzi del gruppo di molestatori che hanno bloccato uno di loro per poi scipparlo della catenina d’oro che aveva al collo.

LA FUGA E L’INTERVENTO DEI POLIZIOTTI

Il ladro è scappato verso via Giolitti, inseguito dalla vittima e dai suoi amici. Una volta raggiunto, lo hanno bloccato e si sono fatti restituire la collanina, ma nel frattempo sono stati raggiunti e aggrediti dai compagni del ladro che lo hanno aiutato a fuggire nuovamente. A quel punto sono intervenuti gli agenti del Comando Territoriale I – Centro, Crocetta – della Polizia Municipale che hanno immediatamente allertato i colleghi del Reparto Operativo Specialistico che in poco tempo hanno individuato e fermato il sospettato dello scippo descritto dalla vittima.

DENUNCIATO MINORENNE

Il diciassettenne di nazionalità marocchina è stato accompagnato al Comando di Via Bologna e, dopo aver sentito il Pubblico Ministero del Tribunale dei Minori di turno, il giovane è stato denunciato per “rapina in concorso” in stato di libertà.