Torino, scarcerato il giovane ripreso con un lungo coltello nel quartiere Aurora

E’ stato scarcerato il giovane extracomunitario che lo scorso mercoledì 1 giugno, era stato ripreso da alcuni passanti mentre, con in mano un lungo coltello simile a un machete, inseguiva un coetaneo in corso Giulio Cesare, nel quartiere Aurora (alla periferia nord di Torino), a pochi passi da una scuola.

ACCOLTE LE RAGIONI DELLA DIFESA

Il giudice infatti, durante l’udienza di convalida del fermo per lesioni aggravate, ha accolto le richieste della difesa che sosteneva che il 28enne in realtà si stesse difendendo da un gruppo di spacciatori che lo stavano aggredendo e che avesse raccolto quella “lama” da terra.

ASCOLTATI TESTIMONI

Questa mattina, in tribunale a Torino, sono stati ascoltati anche alcuni testimoni. La polizia aveva arrestato il 28enne a bordo di un tram della linea 4. Come misura, per lui, è stato disposto l’obbligo di firma.