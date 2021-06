Torino, scarcerato da poco torna a spacciare: beccato di notte con 9mila euro in contanti

Era seduto al tavolo di un bar in via Milano, a Torino, quando, lunedì notte, alla vista della volante, ha iniziato a scappare verso piazza della Repubblica. Un poliziotto lo ha inseguito a piedi mentre l’altro, a bordo del veicolo di servizio, ha tentato di bloccargli la strada. L’uomo, ad un certo punto, ha prelevato una bici dalla strada continuando la sua fuga, ma poi è stato fermato. Quindi, ha ingerito alcuni frammenti di sostanza stupefacente. E con sé aveva quasi 9mila euro in contanti.

Gli agenti del Commissariato Centro lo hanno per detenzione ai fini di spaccio: si tratta di un 46enne del Marocco con a carico diversi precedenti e scarcerato da poco più di un anno. All’interno delle cantine dello stabile dove vive gli agenti hanno trovato 200 grammi di “cristalli di caffeina”. Inoltre, hanno sequestrato a suo carico un bilancino di precisione, un involucro di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga, un pezzo di carta utilizzato come libro contabile, una carta di identità e un passaporto.

