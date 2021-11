Torino, rubano uno zaino e un iPad da un Suv: in tre dietro le sbarre

Sono entrati in azione in quattro. L’obiettivo, un’auto parcheggiata in via Correggio, nei pressi dell’Università di Medicina, a Torino. E’ successo lunedì notte, intorno alle 4:00. I rumori hanno insospettito gli addetti alla vigilanza in servizio all’ateneo. E le telecamere di sorveglianza esterne non hanno lasciato spazio a dubbi: quattro persone stavano forzando un’automobile. Quando sul posto è giunto una volante del commissariato Barriera Nizza, i ladri hanno tentato la fuga.

In tre, però, sono stati fermati in via Boiardo. Si tratta di marocchini, tutti di 26 anni, uno dei quali con precedenti specifici per furto e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono stati trovati in possesso di uno zaino e di un iPad rubati da un Suv, una volta infranto il vetro posteriore, parcheggiato in strada. Inoltre, una seconda auto risultava forzata. I tre sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e denunciato per il tentato furto. Sequestrati un cacciavite ed un taglierino. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.