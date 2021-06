Torino, rubano cellulare sul bus di notte: arrestato ladro, denunciato complice

Hanno rubato il cellulare dalla tasca di un passeggero di un bus della linea 13, a Torino, per poi scappare con il bottino. Purtroppo per loro, sono stati fermati più avanti: arrestato il responsabile, denunciato invece un suo complice trovato anche in possesso di un manganello.

E’ accaduto nella notte fra domenica e lunedì: la vittima del furto è stata accerchiata dal gruppo all’interno del pullman. A questo punto i quattro, di origine marocchina, hanno iniziato a scherzare con il passeggero per distrarlo, per poi sottrargli il telefono e scendere frettolosamente alla fermata di via Pietro Micca.

L’uomo si è accorto subito di aver subito il furto ed ha chiesto all’autista di fermare il mezzo. Una volta in strada ha segnalato l’accaduto ad una pattuglia del Commissariato Centro in transito: i responsabili sono stati rintracciati in via XX settembre. Il ladro ha cercato di disfarsi del telefonino, immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. In sua compagnia, tra gli altri, anche un 21enne, sempre di nazionalità marocchina, che aveva con sé un manganello telescopico in acciaio della lunghezza complessiva di 54 cm. Quest’ultimo è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere.