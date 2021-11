Torino, rubano bottiglie di vino dalle cucine di una parrocchia: arrestati

Hanno rubato quattro bottiglie di vino dalle cucine della parrocchia di via San Gaetano da Thiene, a Torino: due uomini sono stati arrestati nella serata di ieri.

HANNO FATTO SCATTARE L’ALLARME

E’ accaduto poco dopo le 23. Ad attirare l’attenzione è stato l’allarme posto nei pressi delle porte di accesso della chiesa. Il prete, visionando le immagini della videosorveglianza, ha quindi notato i due soggetti nel cortile dell’oratorio, chiamando immediatamente il 112.

TROVATI E FERMATI DALLA POLIZIA

Le pattuglie della Squadra Volante hanno rintracciato i due, un 45enne marocchino ed un 36enne romeno, dopo brevi ricerche. Il primo si era nascosto sotto un furgone, l’altro dietro una tavola di legno al piano interrato. Accanto a loro una borsa con le bottiglie rubate ed una lama riconducibile ad un paio di forbici.

IL ROMENO ERA IRREGOLARE

Le indagini hanno inoltre reso noto come il soggetto romeno fosse irregolare su territorio nazionale. Entrambi sono stati arrestati per furto ed il 36enne è stato in aggiunta denunciato per aver danneggiato la carrozzeria della Volante di Polizia.