Una moto è stata rubata intorno alle 20 di questa sera su corso Trapani a Torino, in prossimità dell’angolo con via Bardonecchia.

Il ladro, in fuga sui veicolo rubato e inseguito dalle volanti della polizia, non è riuscito ad evitare un auto in transito sulla quale si è poco dopo schiantato con violenza.

L’uomo è stato poi soccorso dal 118.

Foto di Lorenzo Ciravegna