Ruba oggetti in un’auto parcheggiata: arrestato per furto aggravato

Ruba oggetti in un’auto parcheggiata, per questo motivo è stato arrestato. E’ accaduto mercoledì sera: un uomo, cittadino algerino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, si è introdotto all’interno di uno stabile in via Mirabello. Segnalato alla centrale operativa della Polizia di Stato, l’uomo è stato individuato da una squadra volante del commissariato Dora Vanchiglia. il 28enne è stato intercettato mentre scappava.

Fermato, è stato trovato in possesso di cuffie auricolari bluetooth, un paio di occhiali da sole ed altri effetti personali rubati da un’auto che era parcheggiata nel cortile da cui era stato visto uscire. E’ stato arrestato per furto aggravato.