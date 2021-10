Torino. Ruba 250 euro di tonno in scatola al supermercato: arrestato

La scorsa settimana gli agenti del commissariato San Donato hanno arrestato un cittadino romeno di 34 anni per rapina a Torino.

RUBA 250 EURO DI TONNO IN SCATOLA

L’uomo si è introdotto in un supermercato di corso Mortara e, dopo aver essersi cibato di un tramezzino, ha occultato la confezione del prodotto in un banco frigo. Non pago, si è poi spostato nella corsia del tonno in scatola, dove ne ha prelevato 18 confezioni (per un valore di oltre 250 euro) sistemandole ordinatamente nel carrello. Raggiunta la cassa centrale, con scatto fulmineo, si è diretto verso l’uscita, fuggendo via.

NEL BORSELLO INFIORESCENZE DI MARIJUANA

Personale della vigilanza interna lo ha inseguito, bloccandolo poco lontano dal punto vendita. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nel borsello del romeno alcune infiorescenze di marijuana, per le quali è stato sanzionato amministrativamente.