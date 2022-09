Torino, rissa tra detenuti nel carcere minorile. Agente ha la peggio: falange amputata

Rissa con feriti al carcere minorile “Ferrante Aporti” di Torino. E’ successo questa mattina, intorno alle 11:30: a denunciarlo sono stati i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Osapp, Uil Pa P.p., Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Cgil P.p..

“Un vice-sovrintendente del corpo di Polizia penitenziaria è intervenuto per sedare una rissa scatenata, per futili motivi, da tre detenuti extracomunitari minori, riportando l’amputazione della falange dell’indice della mano destra – fanno sapere i sindacati -. Dopo essere stato strattonato e spinto contro il muro dai detenuti, per evitare di battere con la testa sullo spigolo, si è tranciato la falange coprendosi con la mano”. L’agente è stato urgentemente trasportato in ospedale.

“Purtroppo la situazione del Ferrante Aporti peggiora di giorno in giorno – continuano le sigle sindacali -. I detenuti, soprattutto quelli minori, sempre più aggressivi, perché buona parte è stato assuntore di stupefacenti e con situazioni personali e psichiche complicate. Soltanto venti giorni fa avevamo denunciato un’altra aggressione nei confronti di un agente, costretto all’uso del tutore per almeno 15 giorni”.