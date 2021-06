Torino, recuperati documenti antichi dal valore di oltre 2 milioni di euro [FOTO e VIDEO]

Lettere di principi e sovrani, foto, ritagli di giornale e bigliettini vari provenienti dall’Archivio di Corte dei Savoia: i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Torino hanno rinvenuto ben 1812 documenti antichi, sottratti in passato ad importanti istituti di conservazione pubblici del Piemonte.

IL RITROVAMENTO IN ARCICONFRATERNITA DEL CUNEESE

Il materiale archivistico, recuperato all’interno dei locali dell’Arciconfratnernita della Misericordia detta dei “Battuti Neri” di Bra, nel Cuneese, ritornerà alla Biblioteca Reale di Torino. L’opera di inventariazione era iniziata addirittura nello scorso 2012 dalla nuova presidenza della struttura: i controlli poi dei militari specializzati hanno consentito di individuarne la provenienza pubblica e lo straordinario interesse storico-culturale, rivelando che l’indebita sottrazione era in corso da tempo ad opera di ignoti collezionisti.

RESPONSABILE UN CONFRATELLO “INFEDELE”

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno consentito, inoltre, di identificare un confratello “infedele” che all’insaputa degli altri, aveva scelto le stanze dell’Arciconfraternita come luogo sicuro ed insospettabile per nascondere l’intero patrimonio documentale. La collaborazione tecnico-scientifica dei funzionari ministeriali, al termine di una lunga e minuziosa verifica dei documenti, ha permesso di stabilire come la sottrazione fosse mirata a ottenere i documenti più pregiati e rari degli archivi, riportanti le firme autografe di illustri personaggi di Casa Savoia, come Re Emanuele Filiberto, e di altri principi e sovrani europei, ad esempio, Caterina di Russia. Reperti unici e di notevole valore per i collezionisti del settore.

Tutti i documenti sono stati sottoposti a confisca e restituiti allo Stato, conferiti per la custodia agli enti dai quali furono sottratti.